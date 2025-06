Calciomercato Milan, spunta anche Doué. Ma non è il castiga-Inter

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per un Milan che cerca un nuovo terzino destro in questa sessione estiva di calciomercato, è spuntato fuori in queste ultime ore anche il nome di Guéla Doué. Non si tratta di Désiré Doué, classe 2005, formidabile fantasista del PSG che ha demolito l'Inter in finale di Champions League (5-0 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera) non più tardi di due settimane fa, ma di suo fratello maggiore.