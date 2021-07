Calciomercato Milan – Sprint su Giroud: fissata una deadline per l’affare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud prima scelta per l'attacco rossonero. Ma il Diavolo non può aspettare all'infinito

Daniele Triolo

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato acquisterà almeno un attaccante, ha in Olivier Giroud la sua priorità per rinforzare il reparto avanzato. Il centravanti francese, classe 1986, è in cima alla lista degli obiettivi del Diavolo, ma il Milan ora spera che il caso che lo riguarda possa sbloccarsi in tempi brevi.

Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il Milan vorrebbe provare a concludere l'operazione Giroud entro questa settimana. Questo per poterlo mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli dalla metà di questo mese, in tempo per le prime amichevoli estive dei rossoneri.

A questo punto, però, sarà importante il lavoro dei rappresentanti di Giroud e del calciatore stesso. Il quale dovrà forzare la mano con Roman Abramovic, Presidente del Chelsea, per lasciarlo andare via gratuitamente. I 'Blues', come noto, hanno rinnovato in maniera unilaterale il contratto di Giroud fino al 30 giugno 2022. Ma con una promessa.

Ovvero, quella di concedergli la lista gratuita in questo mercato estivo qualora avesse raggiunto un'intesa con un club fuori dai confini inglesi. Accordo che Giroud ha già trovato con il Milan sulla base di un contratto biennale, fino al 30 giugno 2023, da 4 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi.

Adesso, però, serve ancora l'ultimo passo per concludere i negoziati e spetterà a Giroud compierlo. La dirigenza del Milan spera di avere buone notizie entro questa settimana. In caso contrario, valuterà di affondare il colpo sulle alternative. Milan, rischi di perdere Kessié: le ultime news sull'ivoriano >>>