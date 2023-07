Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Il Fenerbahçe ha chiesto Krunic”

Rade Krunic, centrocampista del Milan, obiettivo di calciomercato del Fenerbahçe. Questo è quanto riportano in Turchia per 'Sports Digitale'

Secondo quanto riferito, in esclusiva, dal collega turco di 'Sports Digitale', Yağız Sabuncuoğlu, il Fenerbahçe avrebbe chiesto informazioni al Milan sulla situazione di Rade Krunic , centrocampista bosniaco classe 1993 che gioca in rossonero dalla stagione 2019-2020 .

Krunic è tra i giocatori che mister Stefano Pioli ha utilizzato con più costanza nel corso delle stagioni. Dopo una prima annata con poche presenze e qualche incomprensione tattica di troppo, l'ex Empoli è diventato un punto di riferimento per i rossoneri in mezzo al campo. In più ruoli.