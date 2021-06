Calciomercato Milan – SportMediaset: “L’alternativa a De Paul è Ziyech”

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan piomberebbe su Hakim Ziyech del Chelsea in caso di mancato arrivo da parte di Rodrigo De Paul

Dopo una grande stagione da protagonista, culminata con la qualificazione in Champions League dopo 8 lunghi anni di assenza, il Milan vuole essere protagonista anche in ottica mercato. I rossoneri sono al lavoro per trovare un sostituto di Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco ha il contratto in scadenza il 30 di queste mese e non ha ancora dato una risposta definitiva in merito al suo futuro. Proprio per non farsi trovare impreparato, Maldini ha pensato bene di scrivere sul suo taccuino il nome del fantasista argentino, in forza all'Udinese, Rodrigo De Paul. Dalle parti di Udine, però, la richiesta è notevole. I bianconeri, infatti, chiedono 40 milioni di euro per la cessione del loro campione. Ecco, dunque, che il 'Diavolo' ha trovato l'alternativa all'ex Valencia. Si tratta di Hakim Ziyech, calciatore del Chelsea fresco vincitore della Champions League. Un nome sicuramente importante e che potrà dare all'organico di Pioli non solo qualità ma anche una buona dose di esperienza europea.