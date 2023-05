Calciomercato Milan – Sportiello ha firmato il contratto: cifre e dettagli

Marco Sportiello , classe 1992 , sarà il primo acquisto del Milan per il calciomercato estivo. Il portiere, che si svincolerà dall' Atalanta a parametro zero dal prossimo 1° luglio, era stato bloccato da mesi dal club rossonero. Adesso, secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', è anche arrivata la firma sul nuovo contratto di Sportiello con il Milan.

Sportiello al Milan per tre anni ... più uno

L'estremo difensore ex Fiorentina e Frosinone in Serie A ha siglato un contratto di tre anni, scadenza 30 giugno 2026, con opzione su un'ulteriore stagione. Ingaggio da 500mila euro netti a stagione. Sportiello, che ha già lavorato con Stefano Pioli proprio a Firenze, sostituirà un altro ex viola, il rumeno Ciprian Tătărușanu, come vice di Mike Maignan.