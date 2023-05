Calciomercato Milan – 35 milioni sul centravanti del futuro: le ultime

Manca davvero poco alla conclusione della stagione. Il Milan di Stefano Pioli, in corsa per la qualificazione alla Champions League 2023-2024, ha attualmente 64 punti in Serie A. Punta a fare 6 punti in due partite, contro Juventus e Hellas Verona, per toccare quota 70 e tornare nell'élite del calcio europeo anche l'anno venturo. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sperano sia così, di modo da poter avere la strada spianata nelle trattative per qualche top player.