Milan, Maignan ko: obiettivo Sportiello. Ma l’Atalanta non lo molla

Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta, subito al Milan per rimpiazzare l'infortunato Mike Maignan? La 'Dea' non sembra propensa a cederlo

Daniele Triolo

Milan in ansia tra le condizioni fisiche di Mike Maignan e il possibile mancato arrivo di Marco Sportiello qualora la situazione del francese dovesse precipitare. Ha fatto il punto sull'intera vicenda il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. I tifosi del Milan restano con il fiato sospeso, nella speranza di non rivedere più in porta il rumeno Ciprian Tătărușanu. Il quale è apparso spesso inadeguato a difendere i pali della porta rossonera.

Milan, Maignan non recupera. Sportiello subito? — Maignan, come si ricorderà, è fermo dallo scorso 18 settembre: ultima partita giocata, Milan-Napoli 1-2 a 'San Siro'. Poi si fece male al gemello mediale del polpaccio sinistro il 23 settembre, con la Francia in Nations League. Quando sembrava aver recuperato, nuovo infortunio allo stesso polpaccio, stavolta (19 ottobre), però, al soleo. Di fatto ha saltato quasi tutta la prima parte di stagione con il Milan e perso l'occasione per andare ai Mondiali in Qatar con la Francia.

Dal 22 novembre Maignan è tornato a lavorare a Milanello, ma non ha mai lavorato con i compagni del Milan, né, tanto meno, giocato amichevoli. Nel ritiro di Dubai ha proseguito con il lavoro personalizzato fino a che non si è accesa nuovamente la spia rossa sulle sue condizioni. Al rientro in Italia farà degli accertamenti, è possibile che debba stare fermo ancora per un po'. Ecco perché Paolo Maldini e Frederic Massara stanno pensando di portare subito Sportiello in rossonero.

L'Atalanta non avrebbe fretta di lasciarlo partire adesso — Il portiere dell'Atalanta, classe 1992, si svincolerà dal prossimo 1° luglio 2023. Di fatto, è già stato bloccato dal Milan come vice Maignan al posto di Tătărușanu a partire dalla stagione 2023-2024. Per portarlo ora al Milan i dirigenti del club di Via Aldo Rossi dovrebbero trovare un accordo con la 'Dea'. Ma per 'Tuttosport' i bergamaschi non avrebbero intenzione di mollare ora il loro numero 57, ben consapevoli di come lo perderanno a fine stagione, egualmente, poiché il ragazzo ha già un accordo con il Milan.

Motivo? La squadra di Gian Piero Gasperini vuole un vice affidabile per il titolare Juan Musso e Sportiello, almeno fino a fine campionato, risponde esattamente a queste esigenze. Sotto contratto gli orobici hanno anche Pierluigi Gollini e Marco Carnesecchi, ma entrambi, ora, sono in prestito (a Fiorentina e Cremonese) e non è ipotizzabile un ritorno a Bergamo in questa sessione invernale di calciomercato. L'Atalanta, dunque, non ha fretta di liberarsi di Sportiello e il Milan resta sospeso tra un Maignan che non recupera e un portiere che, per ora, potrebbe non arrivare per sostituirlo.