Calciomercato Milan – Cercasi secondo portiere: idea Sportiello a zero

Marco Sportiello potrebbe arrivare al Milan nel prossimo calciomercato estivo. Andrebbe a fare il secondo del francese Mike Maignan

Daniele Triolo

Marco Sportiello, classe 1992, portiere dell'Atalanta, potrebbe arrivare al Milan nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito il quotidiano sportivo 'Tuttosport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, idea Sportiello per i rossoneri — Il contratto di Sportiello con la 'Dea', infatti, scadrà il 30 giugno 2023, e, pertanto, potrebbe giungere in rossonero a parametro zero. Per il Diavolo, rappresenterebbe un'ottima soluzione come secondo estremo difensore alle spalle di Mike Maignan.

Inoltre, il fatto che sia italiano gioverebbe per la composizione delle liste per il campionato di Serie A e per le coppe europee. Nelle prossime settimane, dunque, è probabile che si tratti Sportiello con il suo agente, Giuseppe Riso, in ottimi rapporti con il Milan.

Sportiello, ex anche di Fiorentina e Frosinone, arriverebbe al Milan per prendere il posto del rumeno Ciprian Tătărușanu, anch'egli in scadenza di contratto a fine stagione e che non sarà confermato dal Diavolo. Mercato Milan, bruciata la Juve per un top player in attacco >>>