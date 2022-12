Calciomercato Milan – Porte girevoli: c’è Sportiello per Tatarusanu

L'Atalanta sembra essersi rassegnata: il giocatore non rinnoverà il contratto con la 'Dea', andrà via a parametro zero ed andrà al Milan, con cui firmerà un contratto triennale, scadenza 30 giugno 2026. Puntando su Sportiello, il Diavolo inserirà in organico un estremo difensore che non è un mero 'numero 12' alle spalle del titolare Maignan.