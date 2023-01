Calciomercato Milan – Tentativo per prendere Sportiello a gennaio

La trattativa nelle ultime settimane sembrava essersi arenata, ma giungono novità importanti sul fronte Sportiello . Il Milan e l' Atalanta parevano aver chiuso i contatti per il momento per il portiere degli orobici, già bloccato dai rossoneri per giugno. La società aveva però fatto muro per una partenza già nel mese di gennaio direzione Milano.

Milan, riaperti i contatti con l'Atalanta per Sportiello

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, però. sembrerebbero esserci novità in tal senso. Con un Mike Maignan di cui ancora non si conoscono i tempi di recupero, un Devis Vasquez a dire di Stefano Pioli non ancora pronto e un Ciprian Tatarusanu evidentemente non ritenuto affidabile come un tempo, il Milan sarebbe pronto a riaprire i contatti per Sportiello. L'obiettivo della dirigenza rossonera è quello di fare di tutto per portarlo a Milanello già a gennaio, tutelandosi se l'estremo difensore francese non dovesse recuperare in tempi brevi. Milan-Sassuolo 2-5: confronto tra Maldini, Massara e Furlani