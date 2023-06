Calciomercato Milan – Sportiello e Kamada, primi due colpi a zero

Marco Sportiello e Daichi Kamada saranno i primi due colpi di calciomercato del Milan. Arriveranno entrambi svincolati in rossonero

Il campionato è appena finito ma il calciomercato estivo, di fatto, è già iniziato. Il Milan ha piazzato già due colpi importanti. Si tratta del portiere italiano Marco Sportiello , classe 1992 e del centrocampista offensivo giapponese Daichi Kamada , classe 1996 . Entrambi arriveranno a parametro zero : il primo si svincolerà dall' Atalanta , il secondo dall' Eintracht Francoforte .

Calciomercato Milan, ecco Sportiello e Kamada

Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per Kamada, autore di 16 gol e 7 assist in 47 partite tra Bundesliga, Champions League, Coppa di Germania e finale di Supercoppa Europea, ci sarà da aspettare un po' prima di poter formalizzare l'operazione (contratto di quattro anni, scadenza 30 giugno 2027, da 3 milioni di euro netti a stagione).