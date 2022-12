Calciomercato Milan – Resta in piedi l’idea Sportiello per gennaio | News

Con Mike Maignan ancora alle prese con il problema al polpaccio, il Milan potrebbe pensare di acquistare un portiere nel mercato di gennaio qualora il francese dovesse stare fermo ancora per diverso tempo. Il club di via Aldo Rossi avrebbe già un accordo con Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta in scadenza di contratto, per un trasferimento a parametro zero a giugno. Considerata la situazione che riguarda Maignan, il Milan potrebbe pensare di anticipare il suo arrivo a Milano di sei mesi.