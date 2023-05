Calciomercato Milan – Poche mosse in difesa: solo Sportiello

Il Milan continua il suo lavoro in vista della prossima stagione. I rossoneri, dopo un calciomercato invernale fermo, dovrebbero investire molto nella prossima sessione estiva. Il Diavolo, potrebbe intervenire in ogni ruolo, anche in difesa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla anche del possibile arrivo di Marco Sportiello e delle future mosse nella retroguardia rossonera. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, solo Sportiello in difesa

Il budget estivo del Milan, si legge, sarà utilizzato essenzialmente dalla mediana in su: in difesa non sono previsti cambiamenti, a meno che non servano a riempire il vuoto di una cessione. Il portiere di riserva è una scelta fatta: c’è la firma di Sportiello. Un investimento in difesa, era stato fatto dal Milan nella scorsa sessione di calciomercato estivo: Malick Thiaw è stato l'unico acquisto estivo che ha giocato minuti importanti e di qualità con il Milan di Pioli. LEGGI ANCHE: Milan, un calciomercato deludente. De Ketelaere e un futuro in bilico