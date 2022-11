Calciomercato Milan – Scelto Sportiello come nuovo secondo di Maignan

Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta, sarà del Milan nel calciomercato estivo 2023. Accordo da ratificare nel prossimo mese di gennaio

Daniele Triolo

Marco Sportiello, classe 1992, portiere dell'Atalanta, diventerà presto un nuovo colpo di calciomercato del Milan. Lo ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Non ci sono, al momento, conferme ufficiali anche perché, se è vero che la Serie A è in vacanza, i tempi per avviare i lavori di mercato non sono ancora maturi.

Con l'inizio del prossimo anno, però, Sportiello diventerà il futuro nuovo numero 12 del Diavolo, alle spalle di Mike Maignan. Oggi è un'idea, domani sarà molto di più. Il Milan ha scelto lui, in scadenza di contratto con la 'Dea' il prossimo 30 giugno 2023, per coprire le spalle al titolare francese a partire dalla stagione 2023-2024.

Calciomercato Milan, Sportiello al posto di Tătărușanu — Arriverà, dunque, a parametro zero a Milanello. Sportiello, ha ricordato la 'rosea', ha già giocato 190 partite in Serie A con tre maglie differenti: Atalanta, per l'appunto, ma anche Fiorentina e Frosinone. A Firenze ha già lavorato con l'attuale tecnico rossonero, Stefano Pioli, che garantisce per lui.

In fin dei conti, nel 2017, lo aveva promosso portiere titolare viola, ironia della sorte, a discapito di Ciprian Tătărușanu. Il rumeno, all'epoca, decise quindi di andarsene a giocare in Francia, prima al Nantes poi all'Olympique Lione prima di rientrare in Italia, al Milan, nel 2020.

A gennaio gli accordi, da luglio sarà rossonero a costo zero — La staffetta è destinata a ripetersi qualche anno più tardi. Sportiello è pronto a prendere il posto di secondo portiere dietro Maignan e Tata, il cui contratto scadrà a fine stagione, cercherà una nuova sistemazione. A gennaio il Milan potrà tesserare gratuitamente Sportiello, con validità del contratto a partire dal prossimo 1° luglio 2023.

Quando i tempi tecnici, dunque, consentiranno ai prossimi svincolati di sistemarsi, i rossoneri metteranno a posto anche gli ultimi dettagli con il suo entourage, definendo la prima mossa di calciomercato per l'anno venturo. Il sì di Pioli all'operazione è stato utile a definire, però, tale strategia con mesi di anticipo. Nuovo vice Theo, ecco il prescelto di Maldini >>>