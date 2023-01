Calciomercato Milan – Sportiello, sì per l’estate: difficile a gennaio

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola è tornata a parlare di Marco Sportiello , obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate, quando il portiere italiano, classe 1992 , sarà libero dal contratto con l' Atalanta .

Sportiello è stato designato da Paolo Maldini e Frederic Massara - con l'avallo del tecnico Stefano Pioli - come erede di Ciprian Tătărușanu ed Antonio Mirante . I quali, salvo clamorosi colpi di scena, lasceranno entrambi i rossoneri in regime di svincolo alla fine di questa stagione.

L'accordo tra Milan e Sportiello (contratto da un milione di euro netto a stagione fino al 30 giugno 2026) non è in dubbio per la prossima estate. Visto, però, che Mike Maignan sta recuperando con molta fatica dal duplice infortunio al polpaccio, il Diavolo ha provato ad anticipare i tempi per portarlo ora a Milanello.