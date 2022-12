Calciomercato Milan – Sportiello distante, le alternative costose

Il Milan si prepara per la ripresa della Serie A. In campo per Stefano Pioli, non ci sarà il portiere Mike Maignan. Il francese resta ancora ai box per i problemi al polpaccio e al momento, non si conoscono perfettamente i tempi di recupero. Per il Milan restano due opzioni: Ciprian Tatarusanu e Mirante. Mentre non arrivano buone notizie dal calciomercato.