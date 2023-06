Calciomercato Milan – Arriva il portiere: è il giorno di Sportiello

Marco Sportiello vestirà la maglia del Milan in questo calciomercato estivo. Arriverà svincolato dopo gli anni trascorsi nell'Atalanta

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha ricordato come questa mattina Marco Sportiello , classe 1992 , si sottoporrà alle visite mediche con il club rossonero dopo aver concluso il suo contratto con l' Atalanta .

Calciomercato Milan: arriva Sportiello a parametro zero

L'estremo difensore lombardo si era messo d'accordo con il Diavolo già a gennaio per vestire rossonero nella stagione 2023-2024. Prenderà il posto del rumeno Ciprian Tătărușanu, al quale non sarà rinnovato il contratto in scadenza. Adesso il Milan può contare su un secondo portiere di lusso. Mike Maignan ha le spalle coperte da un altro estremo difensore praticamente titolare.