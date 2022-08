Ex Milan – Dalla Germania: “Eintracht, Hauge vicino alla cessione”

Jens Petter Hauge, attaccante dell'Eintracht Francoforte ed ex rossonero nella stagione 2020-2021, lascerà presto anche la Germania

Daniele Triolo

Jens Petter Hauge, classe 1999, attaccante norvegese dell'Eintracht Francoforte passato anche per il Milan nella stagione 2020-2021, si prepara a cambiare un'altra volta squadra.

Secondo quanto riferito, infatti, in Germania da 'Sport'1, Hauge lascerà l'Eintracht di Oliver Glasner, per il quale è soltanto un'alternativa e non un giocatore importante per l'undici titolare, per trasferirsi in prestito nella Jupiler Pro League belga.

L'ex rossonero Hauge lascia la Germania per il Belgio: lo aspetta il Gent

La prossima destinazione di Hauge, infatti, è il Gent, squadra che, nella passata stagione, ha vinto la Coppa nazionale. In Belgio, l'ex Bodø/Glimt avrà la possibilità di giocare con più continuità, tanto in campionato quanto in Europa League.

Secondo 'Sport1', Hauge si trasferirà dall'Eintracht Francoforte al Gent in prestito secco, senza alcuna opzione per l'acquisto a titolo definitivo. Un modo, insomma, per rilanciare il giocatore che, all'epoca del suo passaggio al Milan, sembrava dovesse sfondare da un momento all'altro.

L'Eintracht aveva rilevato Hauge dal Milan per circa 12 milioni di euro, tra iniziale prestito ed obbligo di riscatto, nell'estate 2021, facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno 2026. Nella stagione trascorsa con le 'Aquile', in 37 partite complessive, ha però totalizzato appena 3 gol e 2 assist. Centrocampo, il Milan segue una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>