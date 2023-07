Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Guler è vicino al Barcellona”

Calciomercato Milan - Sfuma Guler

Manca solo il suo ok definitivo e il talento cristallino Arda Guler, secondo Sport, sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Il Milan l'aveva seguito con attenzione, ma il Barcellona sembra sia riuscito a schiodare la difficile trattativa con una soluzione che accontenta anche il Fenerbahce. Rimarrebbe un anno in più nella squadra attuale, anche se i Cules pare stiano spingendo sempre con più insistenza per farlo arruolare alla banda di Xavi già a gennaio, tramite una clausola che gli consentirebbe ciò. Ecco l'offerta del Milan per Frattesi >>>