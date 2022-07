Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Si complica la pista Asensio”

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, la pista Marco Asensio si sarebbe complicata per il Milan. Come noto, i rossoneri sono alla ricerca di un calciatore in grado di agire sia da esterno destro offensivo che da trequartista. Il profilo preferito, in tal senso, è quello di Hakim Ziyech. La trattativa con il Chelsea sembra in discesa ed è nettamente più semplice arrivare al marocchino che ad Asensio. Nonostante il contratto in scadenza nel 2023, infatti, il Real Madrid non è disposto a cedere l'ex Espanyol per una cifra irrisoria. La valutazione attuale è di 25 milioni di euro. Il Chelsea, invece, apre al prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto per Ziyech ed anche il marocchino gradisce la destinazione Milan. Ecco perché, al momento, la pista Asensio non è percorribile. MERCATO MILAN e TOP NEWS – Nuova amichevole per i rossoneri, futuro incerto per Messias >>>