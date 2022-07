Mercato Milan – Sport: “Asensio disposto a ridursi l’ingaggio”

Tra i giocatori in uscita dal Real Madrid c'è Marco Asensio: lo spagnolo piace al Milan e, secondo i media iberici, sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio. A lanciare la notizia, in particolare, è il quotidiano Sport. Accostato da tempo ai rossoneri, Asensio è nel mirino anche del Liverpool. Il Milan ha fatto soltanto dei timidi sondaggi, ma l'ingaggio del calciatore (oltre al costo del cartellino) ha subito frenato ogni velleità di trattativa con il Real Madrid. Il Milan, in quella zona di campo, sta cercando di chiudere con il Chelsea per Hakim Ziyech. Il profilo del marocchino è in pole position per il ruolo di esterno destro offensivo. Trattativa intavolata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Si ragiona sulle cifre.