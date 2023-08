Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Krunic è vicino al Fenerbahçe”

Rade Krunic sarebbe vicino a lasciare il Milan per il Fenerbahçe in questo calciomercato estivo. Le ultime news arrivano dalla Turchia

In Turchia sono convinti: Rade Krunic sarebbe ad un passo dal lasciare il Milan in questo calciomercato estivo per vestire la maglia del Fenerbahçe. I 'rumors' in tal senso, sul centrocampista bosniaco classe 1993, sono sempre più intensi a Istanbul e dintorni. L'ultimo aggiornamento arriva dal collega turco Süleyman Arat, corrispondente del quotidiano 'Hürriyet' per il Fenerbahçe.