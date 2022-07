Calciomercato Milan – C’è ancora speranza per Renato Sanches

Renato Sanches era e resta un obiettivo del Milan per questo estivo. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per sostituire Franck Kessié, da ieri ufficialmente un nuovo calciatore del Barcellona, il Diavolo ha in mente di insistere per il centrocampista portoghese, classe 1997, in scadenza di contratto con il Lille il 30 giugno 2023.