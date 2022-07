Calciomercato Milan – Speranza di arrivare a Renato Sanches: il motivo

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan per questa sessione di trattative, non è ancora del tutto sfumato. La situazione

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, cerca sempre un centrocampista e Renato Sanches, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, resta sempre nel mirino del club di Via Aldo Rossi. In questa trattativa, il tempo può giocare in favore dei rossoneri.

Calciomercato Milan, per Renato Sanches non è ancora finita

Il fatto che il PSG non chiuda per l'acquisizione del portoghese classe 1997, infatti, tiene viva la speranza del Diavolo di mettere le mani sul calciatore ex Bayern Monaco e Benfica. Il 'CorSport', ad ogni modo, si interroga sulla convenienza di portare a Milanello, nel caso, un giocatore che avrebbe preferito militare in un'altra squadra.

Il valore del giocatore in scadenza di contratto con il Lille il 30 giugno 2023, però, non è in discussione. Ed il fatto che il suo cartellino, a conti fatti, costerebbe non più di 12-15 milioni di euro è un ulteriore elemento in suo vantaggio. Uno dei motivi per cui il Diavolo non lo molla finché ci sarà possibilità di prenderlo.