Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Isco in rottura con il Siviglia”

Uno dei giocatori più talentuosi dell'ultimo decennio, che purtroppo ha subito troppi infortuni in carriera, sembra essere in rotta di collisione con il suo attuale club. Si tratta di Isco, l'ex Real Madrid ora in forza al Siviglia, dove è giunto nella finestra estiva di calciomercato, ma non ha mai convinto a pieno. Sul centrocampista spagnolo, che è molto duttile e può agire anche sul fronte d'attacco, in passato c'era stato il forte interessamento da parte del Milan. Ad oggi sembra che questa ipotesi non sia più in voga, ma se dovesse esserci l'occasione e le cifre lo consentissero, i rossoneri potrebbero anche fare un tentativo.