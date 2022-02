Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Asensio in uscita dal Real Madrid”

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Marco Asensio sarebbe in uscita dal Real Madrid: il giocatore piace al Milan

Marco Asensio in uscita dal Real Madrid. E' questo quanto riferisce il quotidiano sportivo spagnolo 'Sport', secondo il quale il fantasista spagnolo potrebbe dire addio ai 'blancos' dopo sei stagioni. Dodici trofei vinti con le 'merengues' di cui due sono le Champions League conquistate e tre i Mondiali per club, ma il classe 1996 e il club di Florentino Perez starebbero riscontrando delle difficoltà nel trovare un accordo per il rinnovo. In scadenza di contratto nel giugno del 2023, l'ex Maiorca, dunque, potrebbe partire al termine di questa stagione, in maniera tale che il Real Madrid possa non perderlo a parametro zero il prossimo anno. Certo è che lo stesso Real non venderà Asensio a prezzo di saldo, ma ad una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro. Diverse squadre sono interessate al calciatore in questione. In Italia piace a Milan e Juventus, mentre in Europa PSG, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Liverpool e Arsenal tengono d'occhio la situazione.