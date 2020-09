Calciomercato Milan – Soumaré, intensificati i contatti con il Lille

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Boubakary Soumaré, classe 1999, centrocampista francese di origini senegalesi di proprietà del Lille, è passato davanti a Tiémoué Bakayoko quale possibile rinforzo per la mediana del Milan in questa sessione di calciomercato.

Niente sconto per Bakayoko, Diavolo su Soumaré

Lo ha sottolineato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Siccome, infatti, il Chelsea non sembra intenzionato a fare sconti per Bakayoko, continuando sempre a chiedere 30 milioni di euro per il diritto di riscatto del suo cartellino a titolo definitivo dopo un’iniziale annata in prestito, il Milan ha intensificato i contatti con il Lille per Soumaré.

Sorpasso di Soumaré su Bakayoko: costa anche di meno

Nel caso di Soumaré, infatti, il Lille sembra disposto a concedere condizioni molto più economiche per il prestito. Ora come ora, dunque, si può parlare di vero e proprio sorpasso di Soumaré su Bakayoko. Diventa lui il principale obiettivo del Diavolo. CONOSCIAMOLO MEGLIO IN QUESTO APPROFONDIMENTO >>>