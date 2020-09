Calciomercato Milan – Soumaré alternativa di Bakayoko

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Preso Sandro Tonali, il Milan ora accelera i tempi per acquistare anche Tiémoué Bakayoko dal Chelsea. Qualora, però, i negoziati con i ‘Blues‘ dovessero arenarsi (ancora troppo alta la cifra richiesta per il riscatto del cartellino dell’ex Monaco), il Diavolo potrebbe cambiare obiettivo.

Soumaré alternativa di Bakayoko

E, come riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, virare su Boubakary Soumaré, classe 1999, centrocampista francese di origini senegalesi che, per caratteristiche fisiche e tecniche, rappresenta l’alternativa ideale a Bakayoko. Il Milan sta sondando Soumaré: il Lille, proprietario del suo cartellino, chiede 30 milioni di euro per cederlo.

Ottimi i rapporti tra Milan e Lille

I rapporti tra Milan e Lille (due club controllati dal fondo Elliott Management Corporation) sono però ottimi, testimoniati dall’operazione Rafael Leão della passata estate. Bakayoko, per il Diavolo, è una priorità. Ma, se le cose non dovessero sbloccarsi in tempi brevi, non è detto che, alla fine, i rossoneri non vadano concretamente su Soumaré.

