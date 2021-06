Calciomercato Milan – Sostituto Calhanoglu: Ziyech è in pole position

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara cercano un sostituto di Hakan Calhanoglu. In pole position c'è Ziyech

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, mette in primo piano il calciomercato del Milan. La priorità, dopo la partenza di Hakan Calhanoglu, è l'acquisto di un trequartista che possa giocare nel 4-2-3-1 di Pioli. Sono tanti i profili seguiti dando ovviamente per scontato il ritorno di Brahim Diaz in rossonero. I rapporti con il Real Madrid sono ottimi e l'affare è in dirittura d'arrivo.