Calciomercato Milan – Tre possibili sorprese per il centrocampo rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in questo calciomercato estivo, stia andando alla caccia di centrocampisti. Tra i principali obiettivi rossoneri Davide Frattesi (Sassuolo), Sergej Milinković-Savić (Lazio), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) e Daichi Kamada (svincolato dopo gli anni all'Eintracht Francoforte).