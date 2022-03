Calciomercato Milan – Sorpresa: Mirante, un altro anno in rossonero

Antonio Mirante, nel prossimo calciomercato estivo, non dovrebbe lasciare il Milan. Anzi, va verso un altro anno di contratto con il Diavolo

Daniele Triolo

Antonio Mirante, contrariamente a quanto si pensava, non dovrebbe lasciare il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Preso dal Diavolo 'in corsa' dopo l'infortunio di Mike Maignan al polso nell'ottobre 2021, Mirante, con tutta probabilità, concluderà questa stagione con zero presenze.

Non è facile, d'altronde, scalzare il secondo, il rumeno Ciprian Tătărușanu, che ha ben figurato nelle 9 partite, tra Serie A e Champions League, nelle quali è stato chiamato a sostituire il francese. Così come Maignan, tornato prima del previsto in campo, ha di fatto chiuso ogni possibilità di giocare a Mirante.

Sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2022, Mirante, che aveva totalizzato 18 presenze in campionato nei suoi due precedenti anni alla Roma, dovrebbe prolungare per un'altra stagione con i rossoneri. Questo è quello che sostiene il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Resterà, così, a fare da terzo fino al 30 giugno 2023 e, alle soglie dei 39 anni, si presume che possa concludere la sua carriera con la maglia del Milan. Attacco, Maldini torna su un vecchio pallino: le ultime news di mercato >>>

