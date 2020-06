Calciomercato Milan – Sondaggio rossonero per David Carmo: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, il Milan avrebbe sondato il terreno con lo Sporting Braga per informarsi sul prezzo di David Carmo, classe 1999, difensore centrale portoghese che, in stagione, ha finora giocato 10 gare tra campionato, Europa League e coppe nazionali.

Il Milan, infatti, avrebbe già seguito David Carmo prima dello stop del calcio giocato per l’emergenza coronavirus. ‘TMW‘ ha specificato come, al momento, il club rossonero non abbia avanzato alcuna proposta concreta per il giocatore, ma soltanto una manifestazione d’interesse nei suoi confronti.

David Carmo, colosso di 196 centimetri, difensore mancino e sotto contratto con lo Sporting Braga fino al 30 giugno 2023, è finito anche nei radar di mercato della Sampdoria. ECCO, PERÒ, CHI È LA PRIMA SCELTA DEL DIAVOLO PER RINFORZARE LA PROPRIA RETROGUARDIA >>>