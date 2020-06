Calciomercato Milan – Pronto il contratto per convincere Kouassi

CALCIOMERCATO MILAN – TanguyKouassi, classe 2002, difensore centrale francese di origine ivoriane, è nel mirino del Milan. Piace molto a Ralf Rangnick, che già lo scorso gennaio voleva portarlo in Bundesliga. Non a caso sul giocatore è avanti il RB Lipsia: c’è già un accordo con l’entourage, ma nulla è stato ancora firmato.

Il calciatore, essendo ancora minorenne (compirà 18 anni il prossimo 7 giugno), non ha firmato alcun contratto da professionista con il PSG. Pare che la firma sia al momento in stand-by per via delle tante offerte che Kouassi sta ricevendo.

Su tutte c’è il Milan: i contatti tra il club di via Aldo Rossi e gli agenti del francese si fanno sempre più seri e concreti. I colleghi di calciomercato.com riferiscono che i rossoneri avrebbero già pronto un contratto di 4-5 anni per convincerlo a trasferirsi a Milanello. Non sono note, al momento, le cifre contrattuali. Cifre che potrebbero essere parecchio alte, visto che Kouassi arriverebbe a zero per i motivi sopracitati.

