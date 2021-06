Calciomercato Milan – Sondaggio per Berardi: le novità | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, sembra essere un obiettivo di Maldini e Massara

Domenico Berardi potrebbe essere il nuovo colpo di calciomercato del Milan. Il club rossonero, come noto, cerca un esterno offensivo destro da alternare ad Alexis Saelemaekers. Samu Castillejo, infatti, potrebbe essere ceduto, e dunque Maldini e Massara vorrebbero fare un upgrade in quella zona di campo. Berardi, finora grande protagonista dell'Europeo, potrebbe essere il nome giusto.

Secondo quanto riferito da SportItalia, il Milan avrebbe effettuato un sondaggio nelle scorse ore proprio per Berardi. E' un chiaro che un giocatore così potrebbe fare comodo a tutti, ma è giusto dire che il suo arrivo in rossonero è molto difficile. Quella del Sassuolo è una bottega cara e dunque sarà complicato strappare il gioiello neroverde ad un prezzo abbordabile. Il valore dell'attaccante dovrebbe aggirarsi intorno ai 30-35 milioni di euro .

C'è anche da sottolineare però la volontà di Berardi, che vuole giocare in una big nella prossima stagione. Il classe 1994 è legato fortemente al Sassuolo, ma dopo tanti si sente maturato e pronto per alzare l'asticella. Sull'esterno, ricordiamo, ci sarebbe anche il Manchester United, Vedremo cosa succederà, ma di sicuro i 17 gol e gli 8 assist realizzati nell’ultima stagione in A e l'Europeo hanno acceso i riflettori su di lui. Berardi è pronto al grande salto. Il Milan ci pensa. Intanto è ufficiale il riscatto di Tomori. Ecco il comunicato del Milan