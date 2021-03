Calciomercato Milan – Sondaggio dei rossoneri per Malen | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Dai continui colloqui tra il Milan e Raiola, pare che sia uscito il nome del giovane Malen

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dai continui colloqui tra il Milan e Mino Raiola per le vicende legate ai rinnovi di Donnarumma, Romagnoli e Ibrahimovic, pare sia uscito anche il nome di Donyell Malen. L'attaccante classe '99, di proprietà del PSV Eindhoven, ha già segnato 23 gol quest'anno nel campionato olandese. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. A Maldini piace questo ragazzo perché è giovane, quindi coerente con la linea societaria, ma soprattutto perché è duttile, visto che nasce come punta centrale ma può giocare anche come esterno sinistro ed esterno destro d'attacco. Non ci sono solo i rossoneri sul 22enne olandese. Infatti su ragazzo cresciuto nelle giovanili di Ajax e Arsenal ci sono gli occhi della Juventus, del Borussia Dortmund e del Liverpool. Intanto non è ancora arrivato il rinnovo di Donnarumma: ecco perché la situazione è in fase di stallo.