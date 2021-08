Calciomercato Milan – Solo Conti in uscita: Romagnoli e Krunic restano

Stefano Pioli, Andrea Conti a parte, chiude le porte del calciomercato in uscita. Alessio Romagnoli e Rade Krunic restano al Milan

Ultimi due giorni di calciomercato frenetici per il Milan. Dopo l'arrivo di Tiemoué Bakayoko, i rossoneri proveranno a chiudere la questione trequartista, con Romain Faivre che è balzato in cima alla lista dei desideri di Paolo Maldini e Frederic Massara. Per quanto riguarda il mercato delle uscite, invece, Stefano Pioli non vuole che esca più nessuno, Andrea Conti a parte. Nel corso di questa sessione si è spesso parlato anche delle eventuali partenze di Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022, e Rade Krunic. Come riporta l'edizione odierna di 'Tuttosport', oltre al capitano, anche il bosniaco rimarrà in rossonero nonostante il ritorno di Bakayoko. Tiemoué Bakayoko è pronto a diventare un giocatore del Milan: segui con la sua giornata, LIVE