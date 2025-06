Calciomercato Milan, smentite su Vlahovic: ecco come stanno le cose | PM News

Il nome di Dusan Vlahovic è stato spesso accostato al Milan e al calciomercato rossonero, ma ecco come stanno davvero le cose

Il calciomercato, lo sappiamo, è ricco di trattative, chiacchierate, affari e operazioni mai concluse. Dietro le ufficialità ci sono tanti discorsi, alcuni di questi durano settimane e altri, invece, si chiudono nel giro di poche ore. Per le indiscrezioni funziona, più o meno, allo stesso modo. Il Milan, in tal senso, rappresenta un terreno fertile poiché i rossoneri si trovano alle porte di un vero e proprio anno zero dopo la stagione, deludente, appena conclusa.