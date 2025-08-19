Calciomercato Milan, smentite le voci su Kiwior? Il punto della situazione

I rossoneri valutano invece altri profili, come Caleb Okoli del Leicester e Berat Djimsiti dell’Atalanta. Ecco le parole di Longo: "Kiwior non é una opzione per la difesa del Milan".
CALCIOMERCATO MILAN
Come riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Daniele Longo di Calciomercato.com, il difensore polacco Jakub Kiwior non è un’opzione per la difesa rossonera.
Dunque, qualora il Milan tornasse sul mercato per prendere un altro centrale, considerando anche che Allegri continua a schierare la difesa a tre, il nome dell’ex Spezia è da depennare, nonostante le voci dei giorni scorsi che lo accostavano al club.
I rossoneri valutano invece altri profili, come Caleb Okoli del Leicester e Berat Djimsiti dell’Atalanta. Ecco le parole di Longo: "Kiwior non é una opzione per la difesa del Milan".
