Calciomercato Milan, smentite le voci su Kiwior? Il punto della situazione

Calciomercato Milan: Jakub Kiwior è fuori dai radar rossoneri? Ecco le parole di Daniele Longo sul centrale polacco
Francesco De Benedittis

Come riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Daniele Longo di Calciomercato.com, il difensore polacco Jakub Kiwior non è un’opzione per la difesa rossonera.

Dunque, qualora il Milan tornasse sul mercato per prendere un altro centrale, considerando anche che Allegri continua a schierare la difesa a tre, il nome dell’ex Spezia è da depennare, nonostante le voci dei giorni scorsi che lo accostavano al club.

I rossoneri valutano invece altri profili, come Caleb Okoli del Leicester e Berat Djimsiti dell’Atalanta. Ecco le parole di Longo: "Kiwior non é una opzione per la difesa del Milan".

 

