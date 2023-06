Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Newcastle forte su Tonali”

Il Milan potrebbe perdere Sandro Tonali in questo calciomercato estivo. Il Newcastle starebbe premendo per portarlo al St. James' Park

Nelle ultime ore si è sparsa la voce di calciomercato che vedrebbe Sandro Tonali in partenza dal Milan in direzione Newcastle. Le 'Magpies', infatti, avrebbero offerto al giocatore più del doppio dello stipendio attualmente percepito in rossonero e sarebbero pronti a riconoscere al Diavolo una cifra importante per il suo cartellino.