Calciomercato Milan – “Origi pronto a volare in Inghilterra nel pomeriggio”

Divock Origi potrebbe lasciare il Milan in queste ore di calciomercato per far ritorno in Premier League: le ultime news da 'Sky Sports UK'

Divock Origi, attaccante belga classe 1995 arrivato al Milan a parametro zero nel calciomercato estivo 2022, potrebbe lasciare i rossoneri dopo appena una stagione. Secondo quanto riferito, infatti, da 'Sky Sports', l'ex Liverpool, reduce da una stagione con un assist e 2 gol in 36 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana, dovrebbe volare in Inghilterra nel pomeriggio.