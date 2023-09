Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Rossoneri su Daka, ma …”

Patson Daka nel mirino del Milan come colpo finale del calciomercato rossonero. Il Diavolo punta a prenderlo in queste ore dal Leicester City

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per chiudere con il botto questa sessione estiva di calciomercato e, dopo il fallimento della trattativa con il Porto per Mehdi Taremi , vorrebbe portare a Milano il centravanti Patson Daka dal Leicester City .

Calciomercato Milan: tentativo in corso per Daka del Leicester

Anche 'Sky Sports', in Inghilterra, ha confermato i contatti tra il Diavolo e le 'Foxes' per il trasferimento di Daka in rossonero. Si parla, però, di trattativa in fase preliminare.