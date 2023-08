Calciomercato – Dalla Germania: “Confermato: Milan su Azmoun. Ma …”

Sardar Azmoun interessa davvero al Milan per questa sessione estiva di calciomercato. La conferma arriva da 'Sky Sport Deutschland'

Il Milan, alla ricerca di un attaccante per questa sessione estiva di calciomercato, sarebbe sulle tracce di Sardar Azmoun, classe 1995, giocatore iraniano in forza ai tedeschi del Bayer Leverkusen. Lo ha anticipato la 'BILD' e, in questi minuti, la conferma è arrivata anche da 'Sky Sport Deutschland'.