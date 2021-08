Calciomercato Milan – Sky: “Roma vuole l’obbligo di riscatto per Florenzi”

Luca Marchetti è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare della situazione legata ad Alessandro Florenzi, obiettivo di mercato del Milan

Luca Marchetti è intervenuto a 'Sky Sport 24' per parlare della situazione legata ad Alessandro Florenzi, obiettivo di mercato del Milan. Queste le sue parole sull'affare che sembrava concluso: "La Roma vuole l'obbligo di riscatto per Florenzi, ma il Milan non può metterlo. La Roma può andare per un prestito oneroso con un diritto di riscatto, che potrebbe cautelarla visto che il Milan potrebbe riscattare il giocatore. Questa sarebbe la soluzione che permetterebbe a Milan e Roma di superare questo ostacolo di forma. Florenzi ha grande esperienza, è campione d'Europa, può giocare a destra e a sinistra e per questioni di bilancio la Roma vuole lasciarlo".