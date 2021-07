Calciomercato Milan – Sky: “No per Kvaratshkelia”. Su Brandt invece…

Sky Sport smentisce l'interesse del Milan per Khvicha Kvaratskhelia, georgiano del Rubin Kazan. Diverso il discorso per Julian Brandt

Sky Sport smentisce l'interesse del Milan per Khvicha Kvaratskhelia , georgiano del Rubin Kazan. Un'interesse che non trova conferme , riferiscono i colleghi. Risulta solamente una richiesta di informazioni da parte dei rossoneri per il classe 2001. Tra l'altro sul giocatore ci sarebbe, sempre secondo Sky Sport, l'interesse degli inglesi del Tottenham .

Diverso il discorso per Julian Brandt. Il fantasista del Borussia Dortmund piace e non poco. Tutto si è aperto quando i tedeschi hanno mostrato interesse per Rafael Leao. Al momento, anche qui, nessuna trattativa. Ma tra i due nomi circolati nelle ultime ore sicuramente è quello di Brandt quello da tenere maggiormente in considerazione.