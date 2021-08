Calciomercato Milan, Sky: “Lunedì le visite di Hauge con l’Eintracht”

Battute finali per la cessione di Jens-Petter Hauge all'Eintracht Francoforte. Il norvegese è atteso in Germania lunedì per le visite mediche

Battute finali per la cessione di Jens-Petter Hauge all'Eintracht Francoforte. Il norvegese è atteso in Germania lunedì per le visite mediche. A riferirlo è Manuele Baiocchini di 'Sky Sport'. Hauge lascia il Milan dopo una sola stagione, nella quale ha collezionato 24 presenze totali mettendo a segno 5 reti.

Il norvegese partirà domani per la Germania. Dopo le visite mediche, fissate come detto per lunedì, firmerà con le 'Aquile'. La formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Per il Milan una notevole plusvalenza, visto che i rossoneri hanno corrisposto al Bodo Glimt solamente 5 milioni di euro la scorsa estate.