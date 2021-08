Calciomercato Milan – Sky: “L’affare Florenzi si chiude nella notte”

In nottata dovrebbe chiudersi l’affare Florenzi in prestito oneroso con diritto di riscatto: il terzino è ormai ad un passo dal Milan

In nottata dovrebbe chiudersi l’affare Alessandro Florenzi in prestito oneroso con diritto di riscatto : il terzino è ormai ad un passo dal Milan . A riferirlo è 'Sky Sport', attraverso le parole di Gianluca Di Marzio durante 'Calciomercato - L'originale'. La Roma ha aperto a questa formula ed al massimo domattina dovrebbe essere tutto fatto.

Ballano soltanto 500mila euro tra la richiesta dei giallorossi e l'offerta del Milan. L'affare, comunque, non è a rischio vista la volontà di tutte le parti in causa di raggiungere un accordo. Le cifre finali dovrebbero aggirarsi intorno ad 1 milione per il prestito oneroso e ai 4 per il diritto di riscatto. Fumata bianca vicina ed attesa, come detto, nelle prossime ore.