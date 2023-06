Calciomercato Milan – Proposta dei rossoneri a Skhiri: le ultime news

Secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb' c'è un nome nuovo per il centrocampo del Milan in questa sessione estiva di calciomercato . È quello di Ellyes Skhiri , classe 1995 , centrocampista tunisino di passaporto francese che, in questi giorni, si svincolerà a parametro zero dai tedeschi del Colonia dopo quattro stagioni trascorse in Bundesliga .

Calciomercato Milan: se in mediana arrivasse Skhiri?

Skhiri, che questa sera à in campo nell'amichevole Algeria-Tunisia, per 'TMW' avrebbe già ricevuto un'offerta dal club di Via Aldo Rossi. Si tratta di un contratto triennale, con scadenza, dunque, fissata al 30 giugno 2026 (ma con un'opzione per un quarto anno), da 2 milioni di euro netti a stagione di ingaggio. Sul giocatore anche la Roma in Serie A e il Crystal Palace in Premier League.