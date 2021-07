Calciomercato Milan – Sirene inglesi per Isco: i dettagli

Il futuro di Isco è incerto. Il trequartista del Real Madrid è un obiettivo di calciomercato del Milan, ma spuntano sirene inglesi

Il calciomercato del Milan è in continua evoluzione. Uno degli obiettivi rossoneri è Isco, trequartista del Real Madrid. Arrivare allo spagnolo risulta essere davvero complicato e come se non bastasse, nelle ultime ore, si sono aggiunte notizie dall'Inghilterra non certo positive per il Milan.