Calciomercato Milan – Permanenza di Singo al Torino? Ipotesi possibile

Singo, la crescita dell'ivoriano: la lunga esperienza al Torino

Singo firma nel gennaio 2019 un contratto col Torino. Esordisce alla Sardegna Arena nella gara persa per 4-2 dai Granata. Il classe 2000 è un calciatore dotato di un'ottima forza fisica e di un'elevata velocità. Possiede un buon fiuto per il gol grazie alle sue abilità negli stacchi aerei. L'ivoriano è in grado sia di attaccare che ripiegare in difesa per dare una mano al reparto arretrato.