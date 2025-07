Calciomercato Milan, Singo torna nei radar: nuova idea per la fascia destra

Un vecchio pallino

Vista la difficoltà ad arrivare a Pubill e Doue, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe valutando anche il profilo di un ex Serie A, seguito con interesse già nell’estate del 2023 come possibile alternativa a Davide Calabria. Si tratta del terzino destro classe 2000 Wilfried Singo, ex Torino, oggi al Monaco. Il club francese lo valuta tra i 20 e i 25 milioni. Si tratta di un profilo fisico, con gamba e buone doti difensive: caratteristiche ideali per il gioco di Allegri, anche grazie alla sua capacità di agire da braccetto in una difesa a tre.